UNO-Soldaten im Libanon unter Beschuss geraten

Libanesische Medien berichteten am Sonntag zudem übereinstimmend von einem israelischen Luftanschlag in Beirut. Der Angriff dürfte sich gegen das Büro der Baath-Partei gerichtet haben, die in mehreren arabischen Ländern aktiv ist, darunter als Partei des syrischen Machthabers Bashar al-Assad.