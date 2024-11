Nicht nur in Österreich fehlt Gesundheitspersonal

Die OECD sieht die Lage der Gesundheitsberufe in Europa in der Krise, geht aus dem am Montag veröffentlichten Bericht „Health at a Glance: Europe 2024“ (deutsch: „Gesundheit auf einen Blick“) hervor. Auch Österreich befindet sich unter den Ländern mit einem besorgniserregenden Mangel – und das, obwohl das Land über die dritthöchste Ärztedichte in der EU verfügt.