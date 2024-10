Neue Fach-Uni als Medizin gegen Pflegenotstand

Neues Haus soll „für Gesundheitsberufe begeistern“

Das neu errichtete Haus am Favoritner FH-Campus, an dem bereits die ersten Studierenden ausgebildet werden, ist allein der Pflegeausbildung gewidmet. Das nötige Geld hat der Wigev zur Verfügung gestellt und will damit laut Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb „mehr Menschen für Gesundheitsberufe begeistern“. Insgesamt stehen am FH Campus nun 2150 Ausbildungsplätze aus dem Pflegebereich zur Verfügung, vom Bachelorstudium über Physiatherapie bis zu psychiatrischer Pflege.