Syrer wurde nach Einbruchserie festgenommen

Am 15. Oktober schließlich beobachtete eine Zeugin einen Mann, der ein Fahrrad stehlen wollte und rief die Polizei. Es handelte sich bei dem Dieb um einen in Salzburg wohnhaften Syrer: Die Schuhabdrücke passten zu den Einbrüchen. Er hatte zudem eine gestohlene Bankomatkarte bei sich. Der 47-Jährige ist geständig und gab als Motiv seine Drogenabhängigkeit an. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt.