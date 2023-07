Polizei forschte israelischen Krypto-Betrüger aus

Die Frau hatte mehrfach Zahlungen an Konten in die USA, Bahrain und Großbritannien getätigt, bevor sie zur Polizei ging und den Betrug anzeigte. Nun konnten die Cyber-Ermittler einen Israeli (42) ausforschen, der in seinem Heimatland bereits als amtsbekannt gilt. Internationalen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Täter in Singapur aufhalten, heißt es in einem Polizeibericht.