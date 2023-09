Polizei forschte drei junge Autodiebe aus

Einen Pongauer (16), einen Pinzgauer (17) und einen Syrer (17) nahm die Polizei Sonntagnacht fest. Zwei der Jugendlichen waren davor am Diebstahl eines Firmenkombis in Eugendorf beteiligt und fuhren mit dem Fahrzeug in die Stadt Salzburg. Sie waren auch noch in weitere unversperrte Fahrzeuge eingestiegen und hatten daraus Wertgegenstände in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages gestohlen.