Kirchdorf wählt Markus Ringhofer (SP) zum Ortschef

Eigentlich plante man in Kirchdorf schon damit, am 1. Dezember noch einmal sein Kreuzerl machen zu müssen, stellten sich am Sonntag doch gleich vier Kandidaten der Bürgermeister-Wahl. Eine Stichwahl ist nun aber nicht nötig: Markus Ringhofer (SP) wurde mit 52,34 Prozent im ersten Anlauf zum neuen Ortschef gewählt.