Vierkampf um Bürgermeister-Sessel in Kirchdorf

Hochspannung in Kirchdorf: Am Sonntag wählt die Gemeinde im Traunviertel einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Alle Gemeinderatsparteien schicken Kandidaten ins Rennen: Für die SPÖ tritt Markus Ringhofer an, für die ÖVP Elisabeth Goppold. Grünen-Kandidatin ist Judith Oberdammer, für die FPÖ steigt Christoph Colak in den Ring.