Das sind die neuen deutschen Grünen-Chefs

Banaszak (35) kommt aus Duisburg und ist seit 2021 im Bundestag. Er hat Sozial- und Kulturanthropologie und Politikwissenschaft in Berlin studiert. Der Politiker gehört zum linken Flügel der Partei. Die Grünen sollen „eine Kraft der Zuversicht“ sein, sagte der 35-Jährige in seiner Bewerbungsrede, in der er sowohl mit Humor als auch mit Emotionalität punkten konnte. Eine Partei, die in der aktuellen Lage nicht intern diskutiere und streite, wäre „eine tote Partei“, sagte er beispielsweise.