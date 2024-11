Pioneers reisen mit Rückenwind nach Ungarn

Während sich das Team von Dylan Stanley dieses Mal wieder konstant über die 60 Minuten zeigte, funktionierten die Special-Teams aber immer noch nicht wie gewünscht – zweimal waren die Pioneers in Unterzahl, kassierten zwei Tore. In ihren zwei Powerplays gelang ihnen kein Treffer. „Wir haben über die Länderspielpause ein paar Änderungen vorgenommen, die haben die Spieler gut angenommen“, freute sich Coach Stanley, „die fünf Tore sind sehr positiv, aber wir müssen weiter an uns arbeiten.“