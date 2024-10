Pioneers müssen den zweiten Saisonsieg bestätigen

Vier Siege in den letzten fünf Spielen

Dass die Südtiroler keine Jausengegner sind und nach einem schwachen Start immer besser in Fahrt kommen, zeigt ein Blick in die Statistik. Am Samstag feierte das Team von Headcoach Jason Jasper einen 4:2-Sieg bei den Vienna Capitals, gewann insgesamt vier seiner letzten fünf Spiele und schlug dabei auch den regierenden Meister Salzburg in der Overtime. Auch im Head-2-Head mit den Pioneers haben die Wölfe die Nase vorne: Fünf Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber – Torverhältnis: 28:15.