Nur Bruchteil der Glasfaser-Anschlüsse ist genutzt

751.000 Anschlüsse entfallen auf Wien

Rund 751.000 der 1,9 Millionen verfügbaren Anschlüsse entfallen auf Wien. In Oberösterreich bestehen bereits die Kapazitäten für 276.000 Anschlüsse, in Niederösterreich für rund 266.000 Anschlüsse. Burgenland verfügt über die wenigsten Haushalte und ist daher mit 17.500 verfügbaren Anschlüssen das Schlusslicht in Österreich.