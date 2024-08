Zehn Verhaftungen auf Glasfaser-Baustelle

„Wir nehmen den Vorfall ernst“

Zur Causa Buch heißt es knapp: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst, sind mit dem Auftragnehmer in intensivem Austausch.“ In den ersten beiden Quartalen 2024 kontrollierte die Finanzpolizei 1270 Betriebe in Tirol, die beantragten Geldstrafen betragen 1,02 Millionen Euro.