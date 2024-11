Magisches Leuchten im Tiroler Reutte

Besonderes Highlight bei Eröffnungsfeier am Freitag

Um diese beiden Events so einzuläuten wie es sich gehört, findet am Freitag ab 16 Uhr eine große Eröffnungsfeier am Partygelände am Untermarkt statt. Dort sorgen Größen der heimischen, aber auch internationalen Musikszene für einen stimmungsvollen Start. So eröffnet etwa die Stimmungsband BÄÄM mit ihrem Auftritt das Wintermärchen. Im Anschluss verzaubert Schlagerstar Beatrice Egli das Publikum mit einem exklusiven Konzert. Weiters werden ab 20 bzw. 22 Uhr DJ Instyle und LeShuuk bei den Besuchern die Partystimmung anheizen.