Babler: „Dornauer weiß, was er zu tun hat“

„Ich bin überzeugt, wenn er in sich blickt, wird er wissen, was er zu tun hat“, wurde zuvor auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser in der „Kleinen Zeitung“ am Dienstag zitiert. Der steirische SPÖ-Landesparteivorsitzende schlug gegenüber dem ORF Steiermark deutlichere Töne an. Er habe „kein Verständnis“ für Dornauers Verhalten, es sei „eine gewisse Linie überschritten“ worden. „Ich gehe davon aus, dass hier die Konsequenzen nur sein können, dass die Tiroler SPÖ entsprechende Schritte setzt.“