Babler und Nehammer laden NEOS zu Sondierungen ein

Starten nächste Woche die Regierungsgespräche?

Nehammer gab auch Einblick in den weiteren Fahrplan: Die Sondierungen sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Verlaufen diese erfolgreich, könnten schon in der kommenden Woche Regierungsgespräche starten. Der Bundeskanzler betonte auch, dass mit der Entscheidung die Grünen „keine Option“ mehr für die Bildung einer Regierung seien.