Amalgamverbot: Werden Zahnbehandlungen zum Luxus?

Was halten Sie grundsätzlich davon, das quecksilberhaltige Amalgam bei der Zahnbehandlung zu verbieten? Was hindert Gesundheitskasse und Zahnärztekammer daran, zu einer Lösung zu finden? Wie sehr trifft sie die derzeitige Lage, ab nächsten Jahres selbst für Füllungen bezahlen zu müssen? Können Sie sich den Zahnarztbesuch dann noch leisten oder wird er für Sie dadurch zum Luxus? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten und freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!