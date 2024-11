Au Backe! Beim Zahnarzt droht ein Preis-Schock

Streit auf Kosten von 7,4 Millionen Krankenversicherten

Gibt es keine Einigung, dann müssen im neuen Jahr 7,4 Millionen (krankenversicherte) Österreicher den Streit ausbaden. Pro Füllung fallen dann 70 bis zu 150 Euro Mehrkosten an. Die müssten dann in der Praxis privat bezahlt und die Rechnung in der Folge bei der ÖGK eingereicht werden, um wenigstens einen Teil zurückzubekommen.