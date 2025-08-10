Teichfrösche rauben genervten Anrainern den Schlaf

„Halte das nicht mehr aus“

Die Entscheidung der Justiz sorgt durchaus für Kopfschütteln. Im Seewinkel klagen vielerorts Bewohner über lästige Quak-Attacken aus Nachbars Garten. In einem Fall war ein leidgeprüfter Anrainer (61) am Rande des Nervenzusammenbruchs: „Ich habe schon Angst, daheim zu sein. Ich halte das nicht mehr aus. Meist legen die Teichfrösche gegen Mitternacht los und hören bis zum Morgen nicht auf.“