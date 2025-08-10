Vorteilswelt
Gequake ohne Ende

Teichfrösche rauben genervten Anrainern den Schlaf

Burgenland
10.08.2025 16:00
Im Liebestaumel verlieren quietschlebendige Frösche oft die Beherrschung.
Im Liebestaumel verlieren quietschlebendige Frösche oft die Beherrschung.(Bild: Moser Gabriele)

Ohrenbetäubende Geräusche aus Nachbars Garten sorgen immer wieder für „aufregende“ Nächte im idyllischen Seewinkel. Dahinter stecken Teichfrösche und Kröten, die keine Ruhe geben. Wenn leidgeprüfte Anrainer nicht mehr weiter wissen, rufen sie in ihrer Verzweiflung die Polizei.

Quak, quak, quak, quak! Ausgerechnet wenn Menschen schlafen wollen, sind Frösche hellwach. Die amphibische Geräuschkulisse fällt unter Lärmbelästigung. Zu diesem aktuellen Urteil ist bekanntlich ein Bezirksgericht in Oberösterreich gekommen. Jenem Nachbar, der bei offener Terrassentür in lauen Sommernächten kein Auge schließen konnte, wurde nach zweijähriger Verfahrensdauer recht gegeben, der Teichbesitzer schuldig gesprochen.

„Halte das nicht mehr aus“
Die Entscheidung der Justiz sorgt durchaus für Kopfschütteln. Im Seewinkel klagen vielerorts Bewohner über lästige Quak-Attacken aus Nachbars Garten. In einem Fall war ein leidgeprüfter Anrainer (61) am Rande des Nervenzusammenbruchs: „Ich habe schon Angst, daheim zu sein. Ich halte das nicht mehr aus. Meist legen die Teichfrösche gegen Mitternacht los und hören bis zum Morgen nicht auf.“

Polizeieinsatz wegen Ruhestörung
Die Polizei war wegen Ruhestörung bereits alarmiert. Bevor das Opfer des „Quak-Terrors“ dann auch noch das Bezirksgericht einschaltete, wurde es plötzlich still um die Quälgeister.

Der Hausherr und Biotop-Besitzer hatte Erbarmen mit dem Nachbarn. Ohne den Trick zu verraten, schaffte es der „Frösche-Flüsterer“, seinen Lärmerregern Einhalt zu gebieten. Schließlich hatte es sich ausgequakt. Der Nachbar konnte endlich aufatmen.

Noch ein Tipp von Experten: „Das beste Mittel sind Springbrunnen. Frösche mögen kein bewegtes Wasser.“

Karl Grammer
Burgenland
