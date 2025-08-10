25 Jahre voller Festivalmagie im Dorf ohne Grenzen

Ein echtes Juwel in der Festival-Landschaft: Ausverkauft, bunt und voller Herz. In Bildein feierte das „picture on“ ein Vierteljahrhundert Musik, Leidenschaft und Gemeinschaft.
Wenn ein kleines Dorf im Südburgenland einmal im Jahr zur lebendigsten Festivalbühne Österreichs wird, dann weiß man: Das picture on festival ist mehr als nur ein Musik-Event. Dieses Wochenende feierte das Festival sein 25-jähriges Jubiläum und zeigte eindrucksvoll, warum es über die Jahre zu einer Herzensangelegenheit für Künstler, Helfer und Besucher geworden ist.
Ausverkauftes Haus und unvergessliche Momente
Das 350-Seelen-Dorf Bildein verwandelte sich für zwei Tage in ein Festivalparadies, das mit seiner bunten Vielfalt, dem familiären Flair und der einzigartigen Nähe von Musikern und Publikum begeistert. 3.000 Musikfans feierten bei der Jubiläumsausgabe bei ausverkauftem Haus zwei Tage voller Herz, Vielfalt und unvergesslicher Momente.
Das Highlight der Jubiläumsausgabe war zweifellos das Austropop-Duo Seiler und Speer. Gerade erst hatten sie im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion Geschichte geschrieben, doch hier in Bildein begeisterten sie ihr Publikum auf kleinen Bühne, die ganz nah an den Herzen der Fans liegt.
Ein Auftritt voller Energie, Emotion und echter Verbundenheit. Neben heimischen Stars wie Bibiza, Garish, Opus Band & Schick Sisters und Kreiml & Samurai sorgten internationale Größen wie Refused, Kosheen, Ignite, Ocho Macho und Kettcar für Festivalmomente, die noch lange nachklingen.
The Dication – „in 25 Jahren spielen wir wieder“
Ein ganz besonderer Moment war die Rückkehr von The Dication, der allerersten Band des Festivals vor 25 Jahren. Im Apfelgarten versprachen sie: „In 25 Jahren spielen wir wieder!“
Bunter Musikmix und 400 ehrenamtliche Helfer
Von Austropop über Indie-Rock, Ska-Punk, Hip-Hop bis zu härteren Tönen: Das Festival lebt die musikalische Vielfalt und zeigt, dass in Bildein wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Was das picture on so besonders macht, ist die unglaubliche Leidenschaft der rund 400 ehrenamtlichen Helfern, die das Festival mit unermüdlichem Einsatz zum Leben erwecken. Das Festivalgelände mitten im Dorf, zwischen Kirchturm und Apfelgarten, schafft eine Atmosphäre, die man sonst nur schwer findet: familiär, herzlich, echt. Und die Bilanz: äußerst zufrieden, besonders friedvoll und vielfältig.
Während die Abbauarbeiten noch im Gang sind und sich das Dorf langsam wieder dem Alltag widmet, ist schon klar: Das picture on festival hat in 25 Jahren nicht nur Geschichte geschrieben, sondern ein musikalisches Zuhause geschaffen.
Picture on 2026: Am 7. und 8. August
Und schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das nächste Festival am 7. und 8. August 2026. Denn eines steht fest: Hier wird die Liebe zur Musik auch in Zukunft mit Herz und Seele gefeiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.