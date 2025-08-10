25 Jahre voller Festivalmagie im Dorf ohne Grenzen

Bunter Musikmix und 400 ehrenamtliche Helfer

Von Austropop über Indie-Rock, Ska-Punk, Hip-Hop bis zu härteren Tönen: Das Festival lebt die musikalische Vielfalt und zeigt, dass in Bildein wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Was das picture on so besonders macht, ist die unglaubliche Leidenschaft der rund 400 ehrenamtlichen Helfern, die das Festival mit unermüdlichem Einsatz zum Leben erwecken. Das Festivalgelände mitten im Dorf, zwischen Kirchturm und Apfelgarten, schafft eine Atmosphäre, die man sonst nur schwer findet: familiär, herzlich, echt. Und die Bilanz: äußerst zufrieden, besonders friedvoll und vielfältig.