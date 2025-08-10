Vorteilswelt
picture on festival

25 Jahre voller Festivalmagie im Dorf ohne Grenzen

Burgenland
10.08.2025 19:00
Die britische Band Kosheen.
Die britische Band Kosheen.

Ein echtes Juwel in der Festival-Landschaft: Ausverkauft, bunt und voller Herz. In Bildein feierte das „picture on“ ein Vierteljahrhundert Musik, Leidenschaft und Gemeinschaft.

Wenn ein kleines Dorf im Südburgenland einmal im Jahr zur lebendigsten Festivalbühne Österreichs wird, dann weiß man: Das picture on festival ist mehr als nur ein Musik-Event. Dieses Wochenende feierte das Festival sein 25-jähriges Jubiläum und zeigte eindrucksvoll, warum es über die Jahre zu einer Herzensangelegenheit für Künstler, Helfer und Besucher geworden ist.

Ausverkauftes Haus und unvergessliche Momente
Das 350-Seelen-Dorf Bildein verwandelte sich für zwei Tage in ein Festivalparadies, das mit seiner bunten Vielfalt, dem familiären Flair und der einzigartigen Nähe von Musikern und Publikum begeistert. 3.000 Musikfans feierten bei der Jubiläumsausgabe bei ausverkauftem Haus zwei Tage voller Herz, Vielfalt und unvergesslicher Momente.

Überraschungsheadliner am Freitag. Seiler und Speer rockten in Bildein.
Überraschungsheadliner am Freitag. Seiler und Speer rockten in Bildein.

Das Highlight der Jubiläumsausgabe war zweifellos das Austropop-Duo Seiler und Speer. Gerade erst hatten sie im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion Geschichte geschrieben, doch hier in Bildein begeisterten sie ihr Publikum auf kleinen Bühne, die ganz nah an den Herzen der Fans liegt.

Refused
Refused
Opus Band und Schick Sisters
Opus Band und Schick Sisters
Ocho Macho
Ocho Macho
Bibiza
Bibiza

Ein Auftritt voller Energie, Emotion und echter Verbundenheit. Neben heimischen Stars wie Bibiza, Garish, Opus Band & Schick Sisters und Kreiml & Samurai sorgten internationale Größen wie Refused, Kosheen, Ignite, Ocho Macho und Kettcar für Festivalmomente, die noch lange nachklingen.

The Dication – „in 25 Jahren spielen wir wieder“
Ein ganz besonderer Moment war die Rückkehr von The Dication, der allerersten Band des Festivals vor 25 Jahren. Im Apfelgarten versprachen sie: „In 25 Jahren spielen wir wieder!“

Bunter Musikmix und 400 ehrenamtliche Helfer
Von Austropop über Indie-Rock, Ska-Punk, Hip-Hop bis zu härteren Tönen: Das Festival lebt die musikalische Vielfalt und zeigt, dass in Bildein wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Was das picture on so besonders macht, ist die unglaubliche Leidenschaft der rund 400 ehrenamtlichen Helfern, die das Festival mit unermüdlichem Einsatz zum Leben erwecken. Das Festivalgelände mitten im Dorf, zwischen Kirchturm und Apfelgarten, schafft eine Atmosphäre, die man sonst nur schwer findet: familiär, herzlich, echt. Und die Bilanz: äußerst zufrieden, besonders friedvoll und vielfältig.

Beim musikalischen Dorfspaziergang mit Tobias Poetzelberger und Band konnten die Gäste zusammen ...
Beim musikalischen Dorfspaziergang mit Tobias Poetzelberger und Band konnten die Gäste zusammen mit Bürgermeister und Teile der Festivalcrew ganz besondere Flecken der kleinen Grenzgemeinde entdecken.

Während die Abbauarbeiten noch im Gang sind und sich das Dorf langsam wieder dem Alltag widmet, ist schon klar: Das picture on festival hat in 25 Jahren nicht nur Geschichte geschrieben, sondern ein musikalisches Zuhause geschaffen.

Picture on 2026: Am 7. und 8. August
Und schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das nächste Festival am 7. und 8. August 2026. Denn eines steht fest: Hier wird die Liebe zur Musik auch in Zukunft mit Herz und Seele gefeiert.

Carina Fenz
Carina Fenz
Burgenland
