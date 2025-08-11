Neuwahlen: Lage spitzt sich dramatisch zu

Die sozialdemokratische Fraktion nutzt nun die einzige Möglichkeit, die die Gemeindeordnung in einer derart angespannten Situation vorsieht: „Wir beantragen die Auflösung des Gemeinderates!“ Gefordert wird weiters die „Aufarbeitung aller Vorgänge der vergangenen Monate“. Ziel sei es, durch Neuwahlen die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wiederherzustellen. „Derzeit herrschen Chaos und Stillstand, Perspektiven fehlen.“ Weder liegt ein Rechnungsabschluss 2024 vor noch ein Budget für 2025. Hofer: „Neuwahlen sind kein Selbstzweck, sondern die Chance für einen klaren Neuanfang mit Transparenz und Stabilität.“