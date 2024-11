Messerangriff in OÖ: Darum wurde Fahndung beendet

Wie berichtet, wurde am Samstagabend die Polizei zum Bahnhof St. Pantaleon im oberösterreichischen Innviertel gerufen. Dort, so hieß es, sei ein Mann nach einer wilden Auseinandersetzung mit einem Messer in der Wange zurückgeblieben. Doch schon am späten Sonntagvormittag kam die Wahrheit ans Licht!