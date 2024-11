Probeführerscheinbesitzer ist Auto und Lappen los

Nicht schlecht dürften die Polizisten gestaunt haben, als am Freitagnacht gegen 22.30 Uhr auf der Rheintalautobahn bei Lauterach ein 19-Jähriger mit weit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeidonnerte. Erlaubt sind in diesem Abschnitt nach 22 Uhr lediglich 110 km/h. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.