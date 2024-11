Kugeln am Strand „noch ekelhafter“ als erwartet

Ähnliche Substanz wie Fettklumpen in Kanalisation

Denn die Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die Klumpen zum Großteil aus menschliche Exkrementen zusammensetzt. Normalerweise sind solche Substanzen in „Fettbergen“ zu finden, die sich typischerweise in städtischen Abwasserkanälen bilden – diese Ablagerung von Abfallstoffen können schwerwiegende Verstopfungen in der Kanalisation verursachen, wenn sich Fett, und andere achtlos heruntergespülte Gegenstände zu einer harten Masse verkleben.