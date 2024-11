Sorge wegen Deutschland, nicht wegen Donald Trump

Keine negativen Auswirkungen auch in anderen Sektoren

Auch auf die anderen Wirtschaftszweige dürfte Trumps zweite Amtszeit keine schlechten Auswirkungen haben. „Die USA sind zwar auch ein Handelspartner für Tirol, aber in einem ,vernachlässigbaren‘ Ausmaß.“ Wichtig sei natürlich, dass die EU als Ganzes diplomatische Gespräche mit der neuen US-Regierung sucht und etwaige Handelskriege im Vorfeld im Keim erstickt. Laut dem Landesrat liegt das Wirtschaftswachstum in den USA bei 2,9 Prozent.