Was Trump verspricht – und was er halten könnte

Trump will den von ihm so bezeichneten „Deep State“ dezimieren. Tausende Mitarbeiter staatlicher Behörden sollen entlassen werden. Zudem soll ein Gremium für mehr Effizienz der Regierung eingerichtet werden, mit dessen Leitung der Milliardär Elon Musk betraut werden soll. Wie das Gremium funktionieren soll, ist unklar. Die Regierung hat bereits das „Office of Management and Budget“ und Ermittler in Bundesbehörden, die ihr auf die Finger schauen.