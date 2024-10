Wie ein Trump-Sieg die Wirtschaft treffen würde

Mit dem Slogan „It‘s the economy, stupid“ („Es ist die Wirtschaft, Dummkopf“) gewann der Demokrat Bill Clinton in den 1990er-Jahren die Präsidentschaftswahl. Auch heuer dreht sich im US-Wahlkampf viel um die Zukunft der amerikanischen Industrie. Klar ist: Der Ausgang des Rennens zwischen Trump und Harris am 8. November wird große Auswirkungen auf die Wirtschaft haben – in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa und somit auch in Österreich.