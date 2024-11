EZB-Vizechef warnt vor Gefahren für Welthandel

Trump propagierte im Wahlkampf Strafzölle

In seiner ersten Amtszeit zettelte Trump einen Handelskrieg mit China an und propagierte im Wahlkampf weitere Maßnahmen: Er will Produkte aus der Volksrepublik mit einem Strafzoll von 60 Prozent, Produkte aus Europa und allen anderen Teilen der Welt mit zehn bis 20 Prozent belegen.