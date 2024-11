Klimaaktivisten besprühen US-Botschaft in London

Die Gruppierung macht immer wieder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam. So hatte im Sommer etwa das britische Steinzeit-Monument Stonehenge mit Farbe besprüht. Just Stop Oil verlangt einen verbindlichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis zum Jahr 2030 und setzt sich für ein Ende der Öl- und Gasförderung in der Nordsee ein.