Wir sehnen uns nach den alten Showformaten zurück

Leggings und Schlaghosen sind wieder salonfähig, trendige Sneaker erinnern an die „Air Max“ von Nike und kein großer Popstar kommt an den Synthie-Klängen von damals vorbei – die 80er-Jahre liegen voll im Trend. Das weiß auch der deutsche Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff, der sich in „Jenke. Zeitreise.“ (Heute, Pro 7, 20.15 Uhr) tief in das wieder auflebende Jahrzehnt begibt und essenziellen Fragen nachgeht, die sich jeder interessierte Zeitzeuge stellt: Wie sehr prägen uns die 80er bis heute und war früher wirklich alles besser?