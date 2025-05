Neuer Bremen-„Tatort“: Angst vor der Verfolgung

Währenddessen durchlebt die arbeitslose Alleinerzieherin Rani Ewers (Via Jikeli) ihr ganz persönliches Drama. Man sieht in Rückblenden, wie sie unentwegt von ihrem Ex-Freund, dem Investigativjournalisten Marek Kolschak (Jonathan Berlin) gestalkt wird. Als sie zu Hause an der Wand umgedrehte Familienfotos mit ausgestochenen Augen findet, wird die Panik groß. Mitbewohnerin Paula (Sarina Radomski) drängt sie, damit endlich zur Polizei zu gehen, doch Rani fühlt sich dabei nicht wohl. Zusehends verschwimmt die Handlung und streut in unterschiedliche Sub-Geschichten aus, bei denen man irgendwann nicht mehr genau weiß, wer eigentlich wen und warum stalkt. Nebenbei gerät sich das Ermittlerinnenduo in die Haare, weil sich nicht nur die Zugangsweisen zum Fall voneinander unterscheiden, sondern es auch im privaten Bereich kriselt.