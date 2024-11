Was sich für Amazon-Käufer zu Weihnachten ändert

Was schenken? Vor dieser Frage stehen in den kommenden Tagen und Wochen bis Weihnachten viele von uns – und wenden sich deshalb Hilfe suchend an Amazon. Mit einem Marktanteil von zwölf Prozent (ohne Marketplace) ist der US-Handelsriese laut Daten von RegioData Research weiterhin die unangefochtene Nummer eins unter den Online-Anbietern. Hinzu kommen weitere 17 Prozent für den eigenen Marktplatz. Erst mit großem Abstand folgen die Otto Group und der Modehändler Zalando mit einem Anteil von fünf bzw. vier Prozent am heimischen Online-Handel auf den Plätzen zwei und drei.