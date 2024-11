Ein „heimliches Grazer Derby“ in Dortmund

Die jüngste 2:5-Niederlage in Madrid gegen Real hat Herfried live gesehen: „Dortmund hat 2:0 geführt und sogar in der 82. Minute noch die Chance aufs 3:2 gehabt. Dass man solche Partien noch verliert, passiert im Fußball von Zeit zu Zeit. Es gibt Phasen, in denen es nicht so läuft, und da wird jeder Fehler bestraft. Aber das ist noch immer der zweitgrößte Klub in Deutschland, gegen den sich Sturm ohne Führungsspieler wie Wüthrich oder Stankovic schwertun wird. In Österreich sind die beiden zu kompensieren, in der Champions League sind solche Ausfälle ein Horror.“