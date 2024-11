Zwei Oberösterreicher bei „Rallye der Verrückten“

Ein wildes Abenteuer überstanden zwei Brüder aus Unterach am Attersee kürzlich in Mexiko. Sie wagten es, an der als Rallye der Verrückten gefürchteten „La Carrera Panamericana“, teilzunehmen, die für ihre schweren Unfälle berüchtigt ist. Die Oberösterreicher überstanden dieses Wagnis nicht nur unverletzt, sondern schafften es sogar aufs Stockerl.