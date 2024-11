Zehn Fragen zum Amok-Jäger an die Polizei

Was raten Sie nach den neuen Entwicklungen der Bevölkerung in der Umgebung?

Es ist weiterhin so, dass der Mann wahrscheinlich am Leben ist. Er ist auch bewaffnet, davon müssen wir ausgehen. Dementsprechend ist er auch gefährlich, und darum ist es auch gefährlich, wenn man sich jetzt in der Nähe des Fundortes des Autos bewegt. Wir raten der Bevölkerung, zu Hause zu bleiben.