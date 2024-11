Auto von Amok-Jäger in einem Waldstück gefunden

Die Polizei bestätigte am Freitagvormittag, dass nach einem Tipp aus der Bevölkerung der gesuchte Caddy von Roland Drexler in einem Waldstück zwischen Arnreit und Altenfelden gefunden wurde. Ausgerechnet dort in der Nähe wurde der Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau – sein erstes Opfer – erschossen.