Hier fährt Roland D. seinem Opfer nach

War auf dem Weg zur Fußpflege

Darauf sind die letzten Meter von Bürgermeister Franz Hofer (64) zu sehen – und wie er da bereits von seinem späteren mutmaßlichen Mörder verfolgt wird. Um exakt 8.20 Uhr und 26 Sekunden biegt der Ortschef am Montag Richtung Fußpflege-Institut in der Ortschaft Fraunschlag in Altenfelden ab – er soll dort öfter Kunde gewesen sein.