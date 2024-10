So könnte Amok-Jäger Roland Drexler jetzt aussehen

Roland Drexler (56) soll am Montag im Mühlviertel zwei Menschen erschossen haben – seither ist er auf der Flucht. Rund 250 Polizisten durchsuchen indes noch immer die Umgebung in Altenfelden und Arnreit, wo die Opfer erschossen wurden. Mehr als 200 Hinweise aus der Bevölkerung sind eingegangen, auch in Salzburg, Tirol und im Burgenland soll der Mann gesehen worden sein.