Neun Fragen an die Polizei nach dem Doppelmord

Wie lange kann man den Fahndungsdruck in diesem Ausmaß aufrechterhalten?

Solange es notwendig ist – wir gehen derzeit sämtlichen Hinweisen nach und suchen konkret an Stellen, wo sich der Flüchtige aufhalten könnte oder einen Bezug haben könnte oder in der Vergangenheit hatte. Wir bedanken uns auch noch einmal bei der Bevölkerung für die vielen Hinweise und die Zusammenarbeit und ersuchen weiterhin um Unterstützung, aber auch um Vorsicht, wenn man eine Wahrnehmung hat.