Bier wird heuer schon zum zweiten Mal teurer

Brau Union-Sprecherin Daniela Winnicki erklärt die neuerliche Erhöhung mit mehreren Gründen: „Wir haben gerade Kollektivvertrags-Verhandlungen gehabt und einen Abschluss erzielt, der eine effektive Lohnerhöhung um 3,9 Prozent beinhaltet. Daneben haben wir auch in der Produktion und bei Transport und Logistik steigende Kosten, genauso wie Investitionskosten, zum Beispiel das Einwegpfand ab 2025.“ Das Plus bei den Bierpreisen gelte sowohl für Abnehmer im Handel als auch in der Gastronomie.