Wo ist die Schmerzgrenze für ein Bier beim Wirten?

Die Meinungen über den Bierpreis im Wirtshaus gehen bei den Kommentaren auf krone.at weit auseinander. Wie berichtet, erhöhen mehrere oberösterreichische Brauereien in den kommenden Wochen ihre Preise: die Brau Union mit Marken wie Zipfer oder Gösser ab Februar um durchschnittlich 3,6 Prozent, Grieskirchner Bier sogar um sechs bis sieben Prozent und die Brauerei in Freistadt per 1. März um drei Prozent.