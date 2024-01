Gar nicht prickelnd: Jetzt wird Bier wieder teurer

Der Bierpreis gilt vor allem in der Gastronomie als hoch sensibel. Mehrere Brauereien in Oberösterreich erhöhen in den kommenden Wochen und Monaten ihre Preise, teilweise um bis zu sieben Prozent. Die Marken der Brauunion verteuern sich ab Februar im Schnitt um 3,6 Prozent. Doch nicht überall gibt es ein Preis-Plus.