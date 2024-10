Stärkerer Kriminaldienst für mehr Sicherheit

Dem „Schutz- und Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und den Anforderungen einer modernen Polizei“ Rechnung tragen wollen Landeshauptmann Peter Kaiser, sein Stellvertreter Martin Gruber, Landestat Daniel Fellner und Innenminister Gerhard Karner. Daher unterzeichneten sie am 30. Oktober in Klagenfurt eine Sicherheitsvereinbarung, die in mehreren Punkten auf Vorbeugung und Bekämpfung setzt.