Nach Bandenkrieg: Jetzt wurde Verdächtiger gefasst

Ein Riesenaufgebot an Polizei und Rettung sorgte am 14. Juli für Aufsehen am Yppenplatz, wo die Lokale wegen des EM-Finales gut besucht waren. Zeugen berichteten von Schüssen, Hubschrauber kreisten über dem Platz. Zwei Personen (19,22) erlitten nach einem Streit unter mehreren Männern schwere Schussverletzungen. Sie waren laut Polizei zum Glück nicht in Lebensgefahr.