Hier im Ticker

Roter Stern Belgrad gegen Paphos – ab 21 Uhr

Fußball International
19.08.2025 05:31
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: facebook.com/FK Crvena zvezda, Dragan Tesic)

Hinspiel im Play-off der Champions League! Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic trifft auf Zyperns Meister Paphos FC. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Roter Stern Belgrad ist ohne den angeschlagenen ÖFB-Kicker ins finale Play-off um den Einzug in die Champions League vorgestoßen. Dem serbischen Serienmeister reichte dazu nach dem 3:1-Hinspielsieg bei Lech Posen zu Hause ein 1:1.

Die Zyprer setzten sich erst gegen Maccabi Tel Aviv (1:1, 1:0) und dann gegen Dinamo Kiew (1:0, 2:0) durch.

