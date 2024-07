Nach Gewaltexzessen: Jeden Tag ein neuer Tatort

Banden oder doch etwa Clans am Werk?

Doch wie soll es nach diesen drei brutalen Schießereien in Wien weitergehen? Verlagert sich die Szene wegen der Waffenverbotszone in Favoriten? Und rüsten die Jugendbanden wegen des härteren Vorgehens der Exekutive nun auf? Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, will noch nicht von Clan-Kriminalität, wie etwa in Deutschland, sprechen: „Diese Stufe haben wir in Wien nicht erreicht.“ Während es in Meidling und der Brigittenau wohl um ethnische Auseinandersetzungen ging, ist der Hintergrund in Ottakring noch nicht klar.