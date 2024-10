Zusatzzölle auf E-Autos treten endgültig in Kraft

Trotz des deutschen Widerstands treten die EU-Zusatzzölle auf E-Autos aus China nun am Donnerstag endgültig in Kraft. Der deutsche Verband der Automobilindustrie mahnte, durch die Zölle wachse nicht nur das Risiko eines beiderseitigen Handelskonflikts weiter an, sondern die Fahrzeuge würden sich auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher verteuern. Auch der österreichische Autofahrerclub ÖAMTC spricht sich gegen Extrazölle aus.