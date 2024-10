Erste Tote in Suizid-Kapsel wies Würgespuren auf

Würgemale sorgen für Spekulationen

Wie die niederländische Zeitung „de Volkskrant“ berichtete, soll es um einen viel ernsteren Vorwurf gehen: Demnach ermittle die Staatsanwaltschaft offenbar auch wegen vorsätzlicher Tötung. Denn ein Forensiker, der die US-Amerikanerin wenige Stunden nach ihrem Tod in einem Waldstück in Schaffhausen untersuchte, habe schwere Verletzungen am Nacken festgestellt. Von Würgespuren ist die Rede – was offenbar die Frage aufwirft, ob bei dem begleiteten Suizid nachgeholfen wurde.