„Sarco“ soll Tod auf Knopfdruck ermöglichen

Erfunden hat den „Sarco“ der australische Aktivist, Autor und ehemalige Arzt Philip Nitschke, der nach dem kurzfristigen Sterbehilfegesetz „Rights of the Terminally Ill Act“ 1996 in Australien als erster Arzt weltweit bei dem Suizid schwerstkranker Patienten assistierte. Mit seinem „Sarco“ will er die Sterbehilfe nun revolutionieren, indem er sie unabhängig von Ärzten und dem Einsatz von rezeptpflichtigen Substanzen macht, wie er im Interview mit swissinfo.ch erläutert.