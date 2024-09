Schweiz: Erster Mensch in Suizid-Kapsel gestorben

Präsident von NGO, Anwälte und Journalist festgenommen

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montagnachmittag über eine Anwaltskanzlei erfahren, dass ein begleiteter Suizid in der Suizidkapsel bei einer Waldhütte in Merishausen nahe der deutschen Grenze stattgefunden habe. Es folgten mehrere Festnahmen: Der Co-Präsident der Sterbehilfeorganisation „The Last Resort“, Florian Willet, zwei Anwälte sowie ein holländischer Journalist befanden sich laut dem zuständigen Schaffhauser Staatsanwalt auch am Mittwoch noch hinter Gittern. Ein Strafverfahren „wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord“ wurde eingeleitet.